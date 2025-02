Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato a Inter Tv dopo il pari nel derby: "Faccio i complimenti al Milan, ma i nostri ragazzi non hanno mai mollato, sono andati oltre gli episodi. Tre pali e un rigore sacrosanto non dato, non ci siamo abbattuti ma abbiamo saputo reagire. Tecnicamente non abbiamo attaccato bene la profondità nel primo tempo, trovando una squadra che ci aspettava e ripartiva. C'è dispiacere nel non aver vinto. Spunti positivi? Squadra sempre concentrata e lucida, il Milan era interamente in difesa nel secondo tempo e abbiamo creato tanto per pareggiare".

I cambi? "Sono entrati tutti bene, avevamo bisogno di energia. Chi è subentrato l'ha fatto bene, dobbiamo andare avanti per recuperare al meglio le condizione, ci sarà bisogno di tutti. Zalewski? Giocatore sveglio e di qualità, lo conosco. Ci mancava un profilo con quelle caratteristiche. E' un bravissimo ragazzo che si inserirà benissimo perché ha dei compagni fantastici al suo fianco", ha concluso il tecnico dei nerazzurri.