Vittoria da pazza Inter a San Siro per i nerazzurri, che ribaltano l’iniziale doppio vantaggio dell’Empoli. A fine gara è il tecnico Simone Inzaghi a commentare il match ai microfoni di Inter TV: "È stato un grandissimo segnale, secondo me abbiamo avuto troppa foga, voglia di fare gol subito davanti a questo pubblico meraviglioso e contro l’Empoli non va bene perdere le distanze. Abbiamo avuto una grande reazione che ci fa ben sperare da qui alla fine. È da tanto che questi ragazzi lavorano, siamo andati dritti per la nostra strada, abbiamo giocato tantissime partite in stagione. Ora serve recuperare per mercoledì e poi avremo altre due gare importantissime".