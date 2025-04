Beffa nel finale per l’Inter che è stata sconfitta in pieno recupero in casa del Bologna. Ai microfoni di Inter TV ha commentato il match il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi: “È stata una partita equilibrata, la squadra ha fatto secondo me un’ottima gara. Dispiace perdere una partita così perché un punto sarebbe stato importante, ma il campionato non finisce a Bologna, ci sono altri punti da conquistare. Il nostro percorso va avanti in tutte le competizioni, andiamo avanti con fiducia”.

Quanto si è giocato sul piano mentale?

“Tanto, si è giocato a calcio. Il Bologna è una squadra organizzata, con grande fisicità, ha fatto quello che volevamo. C’è stata una disattenzione sul gol dove chiaramente dovevamo fare meglio”.