"Servirà essere squadra con la S maiuscola, dovremo essere bravi a coprire bene il campo. Incontreremo una squadra fortissima con un grande allenatore". Questa, ai microfoni di Inter TV, la ricetta di Simone Inzaghi per la finale di Champions League di sabato sera.

Arrivate nel momento di forma migliore. Come avete gestito la preparazione di una stagione così lunga?

"Questa era una stagione nuova per tutti visti i due mesi di sosta per il Mondiale. Siamo stati bravi a recuperare giocatori che nella prima parte ci sono mancati e lì è stato il vero segreto: non perché quelli che avevano giocato prima non avevano fatto bene, ma dovevano giocare sempre e non potevo cambiarli. Brozovic, Lukaku, Skriniar, Correa e Calhanoglu non si possono regalare".

Che stimolo dà incontrare un allenatore come Guardiola?

"Un grande stimolo. Nel calcio moderno Guardiola ha lasciato il segno in tutti noi allenatori, sarà una grandissima giornata".