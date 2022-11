Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato anche ai microfoni di Inter TV nel post partita dell’Allianz Arena: “Abbiamo fatto una buona gara contro una squadra di assoluto valore. Potevamo sbloccarla sul rigore-non rigore di Barella, poi purtroppo abbiamo preso un gol su calcio piazzato che ci ha penalizzato, ma la squadra è sempre rimasta in partita”.

Quanto era importante centrare questa qualificazione?

"Importantissimo, sapevamo che non era semplice per quello che andavamo ad affrontare. Adesso per quanto riguarda la Champions ci penseremo a febbraio".

Qual è stato il segreto?

"Dopo la partita d’andata contro il Bayern abbiamo fatto una serie di partite intense, soprattutto le due contro il Barcellona e lì abbiamo centrato la qualificazione".

Adesso la Juve.

"Dobbiamo affrontare questa partita con grinta, sappiamo che abbiamo bisogno di fare bene nelle gare che ci separano dalla sosta".