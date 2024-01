L'Inter vince a Monza per la prima volta nella storia e diventa la prima squadra ad aver vinto almeno una volta in casa di tutte le 67 partecipanti della storia della Serie A. "Quanto mi rende orgoglioso questo dato? La statistica mi fa piacere ma mi fa ancora più piacere il modo in cui abbiamo giocato la gara. Abbiamo approcciato nel migliore dei modi e abbiamo vinto una partita che sulla carta è semplice ma è tutt’altro che così. Abbiamo lavorato cinque giorni molto bene ed è per questo che ero tranquillo. La squadra in questi giorni mi era piaciuta molto" ha detto Simone Inzaghi a Inter TV dopo il 5-1 ottenuto in casa del Monza.

Queste erano settimane importanti per recuperare la forma di tutti…

"Chiaramente ho bisogno di tutti. Adesso ad eccezione di Cuadrado ci siamo tutti e dobbiamo continuare ad esserci tutti perché avrò bisogno di tutta la rosa. Chiaramente giocando una partita a settimana è più gestibile ma presto ricominceremo ad avere gare ravvicinate".

Ha paragonato l’assist di Thuram di tacco a uno suo fatto a Liverani nel 2001. C’è qualche caratteristica sua che rivede in Marcus?

"No, no. Le caratteristiche sono diverse. Parlavo con ex miei compagni e allora mi è venuto in mente questo aneddoto in un Udinese-Lazio e gliel’ho ricordato in diretta".