In questi minuti, Steven Zhang e Beppe Marotta hanno lasciato la sede dell'Inter di Viale della Liberazione, a Milano, per dirigersi a Interello, laddove è in programma un evento di team building con tutti i dipendenti del club, un'occasione per fare squadra voluta fortemente dal presidente nerazzurro. Negli uffici dell'head quarter sono rimasti Piero Ausilio e Dario Baccin.

Acquista QUI i prodotti originali Inter