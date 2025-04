Anche il capitano dell'Inter Lautaro Martinez ha voluto unirsi ai complimenti per l'Inter Women, che quest'oggi, superando la Roma per 3-0, ha ottenuto la sua prima, storica, qualificazione alla Champions League femminile: "Grandissimi complimenti alle ragazze nerazzurre. Mando un forte abbraccio e un grosso in bocca al lupo".