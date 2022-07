Dopo la notizia trapelata ieri, è arrivata la conferma direttamente dal Pescara: la città abruzzese ospiterà, allo stadio Adriatico, la prova generale dell'Inter di Simone Inzaghi il possimo 6 agosto contro il Villarreal. Il club biancoazzurro ufficializza il tutto con una nota sul proprio sito ufficiale: "Grazie all’ottimo rapporto che lega il presidente Daniele Sebastiani e il dott. Stefano Pucci titolare dell’agenzia San Marco Sport Events con la dirigenza del Football Club Internazionale Milano, è lieta di comunicare che l’ultima amichevole internazionale dei nerazzurri prima dell’inizio del campionato di Serie A, si giocherà allo Stadio Adriatico di Pescara contro il Villarreal il prossimo 6 agosto 2022. Il presidente Daniele Sebastiani esprime massima soddisfazione per aver potuto regalare alla Città di Pescara e a tutti gli sportivi della Regione Abruzzo, un evento internazionale di altissimo livello, e ringrazia il Sindaco Carlo Masci, l’Assessore Patrizia Martelli e il consigliere regionale Dott. Guerino Testa per la loro fattiva collaborazione, impegnandosi a consegnare lo stadio e il suo manto erboso nelle migliori condizioni possibili per ospitare tale evento, come peraltro è stato fatto negli ultimi anni".