Dopo la sosta del campionato dedicata agli impegni delle Nazionali torna finalmente la Serie A, con l'Inter che domenica alle ore 18 ospiterà l'Udinese a San Siro. Attesa febbrile per questa sfida coi biglietti già tutti esauriti; ma i tifosi hanno la possibilità di accedere a nuove disponibilità di tagliandi, essendo aperta la rivendita dedicata agli Abbonati Plus, che rende possibile acquistare online i posti rimessi in vendita.

L'apertura dei cancelli è fissata per le 16:00. Considerato il grande afflusso previsto si raccomanda a tutti i tifosi di presentarsi allo stadio a ridosso dell'orario di apertura dei cancelli.