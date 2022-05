Resta per adesso una suggestione il ritorno di Romelu Lukaku all’ombra del Duomo. Il possente centravanti del Belgio, protagonista della vittoria dello scudetto 2020/21 con Antonio Conte in panchina, al Chelsea quest’anno ha giocato molto al di sotto delle aspettative e deluso gli addetti ai lavori. Di certo, con Lukaku di nuovo in campo l’Inter partirebbe come la favorita assoluta dagli analisi delle quote sulle Serie A per l’anno prossimo.

La formazione campione d’Italia allenata da Simone Inzaghi è giunta all’ultimo atto anche in Coppa Italia dove, nella finale dello stadio Olimpico di Roma , affronterà la Juventus di un Massimiliano Allegri deciso a portare a casa almeno un trofeo in questa stagione. Campionato e coppa nazionale restano, dunque, i due obiettivi dei nerazzurri (che, ricordiamo, hanno già vinto la Supercoppa italiana a gennaio), chiamati a un extra sforzo in queste ultime settimane prima dello stop ai campionati e alla pausa estiva.

La stagione 2021/22 è ormai agli sgoccioli e per le squadre del massimo campionato di calcio in Italia è giunto il tempo dei verdetti. A contendersi il titolo di Campione d’Italia, come noto, sono rimaste le due di Milano, Milan e Inter, che lotteranno strenuamente in un testa a testa sino all’ultimo chilometro.

Al di là dell’aspetto emotivo della vicenda, la trattativa per il colosso belga appare quanto mai in salita, anche perché lo stesso centravanti del Chelsea (che all’Inter ha versato 115 milioni di euro per il cartellino del giocatore non più tardi di un anno fa) è l’obiettivo di alcune big d’Europa (del Barcellona, del Bayern Monaco se Robert Lewandowski dovesse andare via, del Tottenham di Antonio Conte in caso di addio di Harry Kane).

Più fattibile, invece, la pista che porta al brasiliano del Torino Gleison Bremer, uno dei migliori difensori della stagione in Serie A. Per arrivare al granata, la dirigenza nerazzurra sarebbe pronta a offrire il cartellino di Andrea Pinamonti, l’attaccante di proprietà dell’Inter che all’Empoli quest’anno ha stupito davvero tutti, arrivando a segnare sinora 12 gol.

Ma Beppe Marotta e la proprietà dovranno ben guardarsi anche dagli attacchi degli altri club. Dall’Inghilterra, Conte sarebbe pronto a mettere sul tavolo 150 milioni di euro per soffiare all’Inter Lautaro Martínez e Alessandro Bastoni, un’offerta che potrebbe far addirittura vacillare le certezze del club. Non solo. Le richieste per i gioielli di casa Inter arrivano anche dall’Italia. Allegri della Juventus pare voglia Milan Škriniar per il dopo Giorgio Chiellini e per arrivare al difensore centrale la Vecchia Signora sarebbe pronta a sborsare sino a 70 milioni di dollari.

Lo slovacco, si sa, è legatissimo all’Inter, eppure sono in tanti a pensare che, dovesse arrivare un’offerta nero su bianco a una cifra adeguata, i nerazzurri potrebbero pure decidere di privarsi del loro pilastro difensivo. Staremo a vedere.