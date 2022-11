Ieri pomeriggio, alcuni partner dell'Inter hanno avuto la possibilità di visitare il quartier generale di Viale della Liberazione, a Milano. "Un’esperienza unica, che ha visto Socios.com, Pirelli, Gattinoni e Kopron ospiti per un tour guidato in alcuni dei luoghi più significativi della sede nerazzurra: Heritage Room, la Trophy Room e la terrazza dell’Inter HQ. Un tour esclusivo, alla quale ha partecipato anche un ospite d’eccezione: la Legend nerazzurra Nicola Berti, che ha accompagnato i Partner per tutta la durata della visita guidata", si legge sul sito del club.