In casa Udinese tiene banco il futuro di Rodrigo Becao. Il difensore brasiliano ha il contratto in scadenza nel 2024 e fino ad oggi ha detto no ad ogni offerta per il rinnovo, attraendo su di sé gli interessi di alcuni club inglesi e della stessa Inter. Come riporta il Messaggero Veneto, l'ipotesi più probabile è che venga fatto un patto fra società e giocatore: all'agente il compito quindi di trovare un'offerta congrua, poi arriverà la firma sul rinnovo che permetterà all'Udinese di non perdere il giocatore per una cifre inferiore al suo valore.