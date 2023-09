Mercoledì 27 settembre, alle 20.45, l'Inter ospiterà il Sassuolo per il primo turno infrasettimanale della Serie A 2023/2024. "Un'altra occasione per i tifosi di stare al fianco della squadra e vivere dal vivo la sfida approfittando delle promozioni con biglietti a partire da 20 euro e la promo Under 30 a partire da 14", si legge sul sito del club nerazzurro.