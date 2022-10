In vista di Inter-Sampdoria di sabato prossimo alle 20.45 tornano le iniziative della società dedicate agli Inter Club. Alcuni tifosi, annuncia l'Inter in un comunicato, verranno premiati con l'accesso alla Trophy Room nella sede interista, per altri ci sarà l'accesso a bordo campo per la lettura delle formazioni, alla sala hospitality e in più la squadra avrà una patch speciale dedicata agli Inter Club. Parte delle maglie verrà messa all'asta per devolvere il ricavato a Inter Campus.