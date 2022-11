Andrea Abodi, ministro dello Sport, è intervenuto questa mattina in occasione dello 'Sport Industry Talk', evento organizzato da RCS Academy e Corriere della Sera. Il ministro ha toccato diversi argomenti legati al calcio, dalla Super League alla rateizzazione delle tasse per i club, parlando del Qatar e della questione delle curve. Sul primo argomento Abodi ha spiegato: "La Superlega trova spazio quando i campionati nazionali soffrono. Più saremo in grado di dare risposte più ci sarà una diversa continuità. Il calcio come altri sport deve abituarsi. Non credo ai mondi paralleli. Bisogna programmare tutto affinché arriveremo a pensare all’industria calcistica come ad altri ambiti".