Non era ancora sponsorizzata dalla Red Bull, ma si chiamava Casinò Salisburgo all'epoca dell'unico precedente che la squadra austriaca prossima avversaria dell'Inter in Champions League vanta coi nerazzurri: si torna alla stagione 1993-1994 e la doppia sfida valeva la conquista della Coppa UEFA. La spuntò proprio l'Inter con un doppio 1-0, frutto dei gol di Nicola Berti all'andata a Vienna e di Wim Jonk al ritorno a San Siro. L'ultima sfida dell'Inter contro squadre austriache risale invece ai sedicesimi di Europa League 2018/19, quando un rigore al 39' di Lautaro Martínez ha regalato la vittoria per 1-0 all'andata in casa del Rapid Vienna prima della vittoria casalinga per 4-0 al ritorno a San Siro.

L'Inter ha vinto le ultime sei partite casalinghe contro ospiti provenienti dall'Austria, dall'1-1 contro l'Austria Vienna nel ritorno del terzo turno della Coppa UEFA 1983/84; questa è l'unica partita casalinga contro avversarie austriache che non sono riusciti a vincere.