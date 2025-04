Nonostante la delusione per l'eliminazione in Coppa Italia, i tifosi nerazzurri vogliono spingere l'Inter verso lo scudetto e sono accorsi in massa al Meazza per la delicata partita contro la Roma. Nello specifico, come comunicato dal club, sono presenti 70.200spettatori.

Si tratta praticamente di sold-out, considerando anche la chiusura del settore ospiti come stabilito dall'Osservatorio del Viminale.