Quest'estate non ci saranno tournée in altri continenti nella preparazione estiva dell'Inter: come riporta il quotidiano La Repubblica, infatti, il tecnico interista Simone Inzaghi, in concerto con la società, ha deciso di evitare spostamenti in Paesi lontani, nell'ottica di preparare al meglio la squadra per l'inizio del campionato, anticipato al secondo week-end di agosto per adeguarsi al calendario imposto dai mondiali d'autunno in Qatar. Peraltro, molti giocatori nerazzurri fino a metà giugno saranno impegnati con le rispettive nazionali in Nations League. Considerato il poco tempo a disposizione, quindi, meglio non spremere troppo la squadra: ci sarà comunque qualche amichevole senza stravolgimenti logistici.