Performance, innovazione, qualità: la continua ricerca di questi valori fa parte della storia e della natura dell’Inter, un club che da sempre ha avuto una vocazione per i talenti e per la diversità. Nel solco di queste caratteristiche è nata la collaborazione tra Inter e Bradley Surfboards , marchio che esprime la somma di questi valori con la creazione di splendide tavole da surf artigianali, costruite in uno stabilimento all'avanguardia nella capitale europea del surf, Hossegor, nel sud-ovest della Francia.

La tavola da surf Inter x Bradley si basa sull'acclamato modello Onya di Bradley, costruito per andare alla velocità della luce ed eseguire manovre precise e all’ultimo istante, anche quando le onde sono piccole. I calciatori fanno divertire i tifosi con trucchi e guizzi, velocità e potenza, una comprensione telepatica dell'interazione tra i compagni di squadra. Il surfista fa più o meno lo stesso: cavalca le onde come se fosse una seconda natura, arrivando nel posto giusto al momento giusto per manovrare con abilità esplosiva ed esecuzione perfetta.

"È davvero emozionante che Christiaan Bradley e l'Inter collaborino insieme. L'Inter è la mia squadra del cuore e che tifo da quando avevo 6 anni. Sono un grande tifoso, guardo tutte le partite che posso, in ogni viaggio ho con me una maglia nerazzurra e poter fare surf su una tavola che rappresenta il mio Club preferito è davvero qualcosa di speciale per me. Spero di poter portare questa tavola in giro per il mondo e surfare al meglio!", le parole di Leonardo Fioravanti.

Il lavoro di squadra è al centro di tutto ciò che muove l'Inter: sforzi combinati e collaborativi. Con questo nuovo ed entusiasmante progetto tra Inter, Bradley surfboards e Leo Fioravanti ecco una tavola da surf creata a immagine e somiglianza della passione e dei valori unici dell'Inter. Ora è possibile incarnare i valori nerazzurri, noti in tutto il mondo, anche sull'acqua.

"Sono entusiasta di questa collaborazione con un club prestigioso come l'Inter. Il calcio è il gioco più importante del mondo e l'Inter è uno dei club più importanti, con una storia gloriosa. Associare la linea di tavole da surf Bradley all'Inter è un sogno che diventa realtà. Grazie a questo club davvero speciale", ha chiosato Christiaan Bradley.