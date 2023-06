Massimiliano Marchesi, preparatore atletico 57enne modenese, entrerà a far parte dello staff tecnico dell’Inter, dove aveva già lavorato in qualità di stretto collaboratore di Roberto Mancini. Stando a quanto riporta TV Qui, si occuperà di realizzare un progetto innovativo in tema di preparazione fisica dei calciatori, l’Head of Academy Performance, che a cascata coinvolgerà i giocatori della prima squadra e del Settore giovanile. La scelta, secondo i colleghi, è stata presa direttamente da Beppe Marotta e Piero Ausilio, che hanno deciso di affiancarlo a Roberto Sassi, il preparatore dei nove scudetti della Juventus che l'ad varesino ha portato a Milano.

Max Marchesi, reduce da uno stage al Manchester City di Guardiola, "ha rinunciato alla chiamata di D’Aversa e del Lecce, si legherà all’Inter con un contratto biennale che firmerà a giorni dopo essersi svincolato dal Bologna club in cui aveva lavorato negli ultimi quattro anni al fianco di Mihajlovic", si legge.