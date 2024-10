Inter-Juventus sarà anche l'occasione per vedere la sfida tra i fratelli Thuram, Marcus e Khephren. Un argomento che Simone Inzaghi, protagonista in passato dei duelli con il fratelli Pippo, ha affrontato nella conferenza stampa di Appiano: "Sono sensazioni che rimangono dentro - ammette -. Io ho sfidato otto volte Pippo. Penso a Juve-Piacenza e fu emozionante. Loro si sono già affrontati ma domani sarà Inter-Juventus, gli rimarrà tutta la vita come rimarrà nei loro genitori. Mi ricordo i miei in quella prima partita. Poi con Pippo ci siamo giocati anche scudetti all'ultima giornata ma io penso a Juve-Piacenza che perdemmo 1-0 con gol di Pippo...".