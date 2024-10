Non arriva con le migliori prerogative alla sfida di domenica tra Inter e Juventus Marco Guida, arbitro designato per il big match di San Siro, dopo le furibonde polemiche successive alla direzione della gara di Champions League tra Atletico Madrid e Lille. Sarà il quarto gettone in questa Serie A per l'arbitro di Torre Annunziata, il primo con l'Inter diretta in carriera per 30 volte, con un bilancio di 15 vittorie, 9 pareggi e sei sconfitte. L'ultimo precedente risale a Roma-Inter 2-4 dello scorso 10 febbraio.