Sono disponibili in esclusiva solo sullo store online dell'Inter le maglie celebrative dello scudetto della seconda stella, in edizione limitata, firmate dai Campioni d’Italia. In vetrina ci sono le divise home di Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Hakan Calhanoglu, Federico Dimarco e Nicolò Barella (clicca qui).

Una stagione da ricordare per i colori Nerazzurri 🇮🇹

Non lasciatevi scappare le maglie celebrative dello Scudetto in edizione limitata, firmate dai nostri Campioni d’Italia ✍️



Disponibili in esclusiva solo su Inter Online Store #ForzaInter #IM2Stars