L’Inter è scesa in campo per sfidare il Viktoria Plzen indossando la seconda maglia da gioco, alla quale, avranno notato i più attenti, mancava però il dettaglio della stampa in colore light acqua che raffigura un planisfero. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, quella dell’Inter di scendere in campo con una maglia rivisitata rispetto all’originale era una scelta consapevole: come nel caso dell’Ajax, risalente alla scorsa stagione, durante il processo di pre-approvazione delle maglie era stato comunicato a Nike che non sarebbe stato possibile applicare questo design all’immagine del mondo con un colore a contrasto sulla divisa da gioco UEFA.

La decisione, nel dettaglio, è basata sugli articoli 8.09 e 12 del Regolamento UEFA sulle divise da gioco. Il primo recita: 'La scelta del modello è illimitata con le seguenti eccezioni (da valutare a sola discrezione dell’amministrazione UEFA):