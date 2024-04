Non sarà l'Inter la prossima destinazione della carriera di Albert Gudmundsson. A pensarlo è il noto procuratore Oscar Damiani, che per l'islandese prevede un futuro all'estero, in caso di addio al Genoa: "Il mercato inglese è quello che ha più disponibilità d'acquisto - le sue parole a TMW Radio -. Gudmundsson credo valga 25-30 milioni di euro, per me le italiane non arrivano a quella cifra. A mio parere, se lascerà Genova, sarà per lasciare l’Italia”.