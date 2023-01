Mentre a Riad sta per andare in scena la finale di Supercoppa tra Inter e Milan, il club di Viale della Liberazione apre la vendita dei tagliandi del settore ospiti dello Stadio Giuseppe Meazza per la gara di Serie A di lunedì contro l'Empoli. "I tagliandi del settore Terzo Anello Blu (capienza totale 4361 posti) sono disponibili al prezzo di 5,00 Euro (+ diritti di prevendita) nei punti vendita Vivaticket (elenco disponibile su www.vivaticket.it) e sul portale vivaticket.it; per Empoli saranno disponibili all’UNIONE CLUBS AZZURRI (Via Della Maratona, 2)" rende noto il sito dei toscani che invita i propri tifosi alla trasferta di Milano.