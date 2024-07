Contestualmente all'annuncio di Qatar Airways come sponsor del kit di allenamento, l'Inter ha anche svelato (e messo in vendita sul proprio store) anche la maglia prepartita 2024/25. Una maglia dal design e dai colori accattivanti, in stile camouflage con predominano ovviamente il nero e il blu. Qatar Airways è il main sponsor, Bper lo sponsor di maglia anche in questo caso, Konami il retro sponsor con il marchio eFootball.