Le agevolazioni fiscali previste nel Decreto Crescita per i club italiani che decidono di ingaggiare calciatori dall’estero, prorogate sino al 29 febbraio prossimo, favoriscono le operazioni di mercato nel mese di gennaio, come quella che sta portando avanti l'Inter col Bruges per Tajon Buchanan. A spiegarlo è Xavier Jacobelli, in un video realizzato per il Corriere dello Sport: "In questo momento ci sono ottime possibilità che Buchanan venga in Serie A, per vestire la maglia dell'Inter, come alternativa di Cuadrado. Ecco perché è molto importante per i club la proroga delle agevolazioni fiscali".