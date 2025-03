Il nome nuovo per il mercato dell'Inter è quello di Andrey Santos, centrocampista classe 2004 di proprietà del Chelsea ma in questa stagione grande protagonista in Francia con la maglia dello Strasburgo, con la quale a suon di gol ha saputo catturare le attenzioni di diversi club compresi i nerazzurri. Nei giorni scorsi, lo stesso Santos ha rilasciato un'intervista al quotidiano L'Equipe dove si è detto sibillino in merito al suo futuro: "Non è ancora deciso nulla. Sarà la dirigenza del Chelsea, con lo Strasburgo e i miei agenti, a vedere il da farsi a fine stagione".