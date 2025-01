La EA SPORTS FC Supercup 2024/2025 segna un importante traguardo nella collaborazione tra Socios.com e Lega Serie A. Per il terzo anno consecutivo, i tifosi di tutto il mondo avranno l’opportunità di ottenere i palloni ufficiali dei gol segnati durante tutta la competizione, che si disputerà a Riyadh dal 2 al 6 gennaio. Questa iniziativa rappresenta una perfetta sintesi tra innovazione tecnologica e passione per il calcio, offrendo ai fan la possibilità di possedere un autentico pezzo di storia del calcio italiano.

Grazie alla partnership tra Lega Serie A e Socios.com, in questa stagione gli appassionati possono accedere ai palloni dei gol di oltre cento partite selezionate nelle diverse competizioni, quasi il doppio rispetto alle stagioni precedenti. I palloni dei gol segnati dai calciatori di Atalanta, Inter, Juventus e Milan durante la EA SPORTS FC Supercup saranno raccolti, certificati tramite la blockchain Chiliz e dotati di un chip NFC. Questo chip permetterà ai futuri proprietari di visualizzare il gol e accedere al certificato di autenticità direttamente dal proprio smartphone. Un’ulteriore novità di questa stagione è l’introduzione di un QR code visibile sugli schermi durante le partite della Supercoppa. Scannerizzando il QR code, i tifosi potranno accedere a una piattaforma dedicata per registrarsi e partecipare all’asta per aggiudicarsi i palloni ufficiali dei gol.