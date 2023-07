(ANSA) - ROMA, 09 LUG - "Diciassette anni fa, per gli italiani, momenti indimenticabili". Con un post su Instagram e un video degli azzurri nella finale di Berlino, Gianni Infantino rende omaggio nel giorno dell'anniversario del titolo Mondiale vinto nel 2006. Quel giorno, ricorda il presidente della FIFA, "gli azzurri vincevano la loro quarta Coppa del Mondo, ai rigori contro la Francia". E poi la chiosa tra parentesi: "e io li avrei premiati, ne sarei stato orgoglioso", in riferimento alle polemiche del tempo per la mancata consegna della Coppa da parte dell'allora presidente Fifa, Sepp Blatter.