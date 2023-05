Ufficializzata l'organizzazione dell'amichevole tra Indonesia e Argentina per il prossimo 19 giugno, Erick Thohir annuncia che la prossima settimana saranno date le informazioni necessarie relativamente a biglietti e diritti televisivi. Queste le parole del presidente della Federcalcio indonesiana: "Siamo nel processo che porterà all'assegnazione dei diritti. Quindi, a Dio piacendo, lunedì o al massimo martedì faremo l'annuncio che riguarderà tutte le partite della nazionale fino alla fine di quest'anno, oltre che per il via alla prevendita dei tagliandi.

Dovremo dividere il ricavato con la Federcalcio argentina, quindi dovremo essere trasparenti anche con loro e speriamo di dare l'annuncio anche per i diritti televisivi all'estero. Stiamo ricevendo le offerte per l'Indonesia e le Americhe, a inizio settimana puntiamo a comunicare il vincitore".