Un innocente post celebrativo della vittoria contro il Barcellona diventa pretesto per una polemica incredibile innescata dal quotidiano catalano Sport nei confronti di Alessandro Bastoni: la foto che lo immortala mentre trattiene a terra il centrocampista blaugrana Gavi viene infatti giudicata come 'provocatoria' per il calciatore e per i tifosi dei Culés. "Bastoni deve essere andato negli spogliatoi scocciato perché la prima cosa che gli è venuta in mente di postare è stata una provocazione al giocatore e ai sostenitori quando, tra l'altro, l'Inter non ha matematicamente sigillato il suo passaggio agli ottavi", la chiosa del grottesco articolo.