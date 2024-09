Mancavano sei allenatori, tra i quali anche Antonio Conte e Gian Piero Gasperini, ma la presenza dei vice è stata assicurata a Lissone per l'incontro coi dirigenti arbitrali. Un colloquio parecchio proficuo, riporta la Gazzetta dello Sport, nel corso del quale il dibattito è diventato particolarmente partecipato quando Gianluca Rocchi ha mostrato ai tecnici diversi video inerenti al fallo di mano in area, chiedendo se punibile o no. Quasi tutti hanno parlato e hanno ottenuto l'attenzion del designatore arbitrale, che ha ammesso che su certi episodi (due, in particolare di Serie B) rifletterà con l’organo tecnico per poi diffondere eventuali aggiustamenti agli arbitri.

Si segnala un particolare attivismo da parte di alcuni tecnici, tra i quali anche Simone Inzaghi oltre a Paolo Vanoli, Thiago Motta e Daniele De Rossi. Nella riunione è stato detto che più una squadra perde minuti apposta e più vengono assegnati minuti di recupero. Altro punto: tutti d’accordo contro le furbate. Non è stato toccato il tema del VAR a chiamata, mentre si è chiesta la massima severità per chi picchia con De Rossi animatore della questione.