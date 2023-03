Intervistato da Sportitalia.com, anche l'ex attaccante del Milan e del Napoli Giuseppe Incocciati si dice contento per il sorteggio di Champions League di ieri: "Una squadra inevitabilmente uscirà nei prossimi confronti, ma si prospetta la seria possibilità che una delle italiane possa andare in finale, qualora vincesse l'Inter. Questo rafforzerebbe il nostro mondo, che viene spesso bistrattato a livello europeo. Stiamo recuperando credibilità". A proposito dei nerazzurri, Incocciati aggiunge: "Il Benfica è una squadra di altissimo livello, molto quadrata e che non ha mai perso in questa Champions. A livello realizzativo fa paura, è di grande qualità.