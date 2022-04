Il mondo del calcio è in lutto. A 55 anni, dopo un incidente stradale nei giorni scorsi che lo aveva costretto al ricovero in ospedale in condizioni critiche, è morto a Calì l'ex attaccante Freddy Rincon. Visto in Italia con la maglia del Napoli, ha giocato in carriera anche in altre squadre di grande prestigio come il Real Madrid ed è stato capitano della Colombia. Lunedì scorso il furgone su cui viaggiava era stato colpito da un autobus, da qui il ricovero e il decesso delle scorse ore.