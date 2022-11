Perso il posto di titolare alla Cremonese, in favore di Marco Carnesecchi, Ionut Radu potrebbe concludere la sua stagione in Francia. Stando alle informazioni dai giornalisti romeni di ProSport, infatti, Oscar Damiani, agente del portiere di proprietà dell'Inter, lo avrebbe proposto al Saint-Etienne, club che milita in Ligue 2 che lo vorrebbe in prestito fino a giugno. Resta da vedere se la proposta è gradita in Viale della Liberazione, senza dimenticare che nella faccenda una voce in capitolo ce l'hanno anche i grigiorossi che non vorebbero rimanere scoperti nel ruolo in caso di addio dell'ex canterano nerazzurro.