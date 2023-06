C'è un club intero in Olanda che questa sera tiferà per l'Inter. Si tratta del Volendam, che con i nerazzurri ha un legame speciale dimostrato anche dai tanti calciatori ceduti in prestito in Eredivisie, su tutti nell'ultima stagione Filip Stankovic e Gaetano Oristano: "In bocca al lupo per la finale di Champions League, Inter", scrive il club olandese.