Recentemente Sky Deutschland ha posto Bayern Monaco e Chelsea fuori dalla corsa a Marcus Thuram, che a giugno si libererà a zero dal Borussia Moenchengladbach. Due concorrenti in meno per l'Inter, che lo scorso dicembre aveva presentato un'offerta all'attaccante nella speranza che possa arrivare una risposta positiva. Il nazionale transalpino piace anche al Marsiglia, e in tal senso il padre Lilian martedì è stato al centro sportivo dell'OM. Ma secondo RMC si è trattato solo di un incontro amichevole con l'amico Igor Tudor, allenatore della squadra di Ligue 1, con il quale ha condiviso trascorsi alla Juventus.