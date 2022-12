Vincent Kompany non sarebbe interessato per il momento a lasciare il Burnley per andare ad allenare la Nazionale belga. Questa è la rivelazione del giornalista dell'emittente pubblica belga RTBF Pascal Scimè: "Secondo le informazioni che ho avuto dal suo entourage, per il momento non sarebbe interessato al posto di ct. Vuole continuare a far crescere il Burnley e vuole continuare la sua avventura. È un allenatore giovane, vuole mettersi alla prova e ha bisogno di lavorare quotidianamente con una squadra. Ovviamente sa che arriverà ad allenare i Rode Duivels un giorno o l'altro, ma non è il momento giusto. Vuole restare in Inghilterra e fondere anima e corpo nel processo avviato".