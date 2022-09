Leonardo Fioravanti, miglior surfista italiano, si racconta in occasione dell'uscita di due suoi video in un'intervista alla Gazzetta dello Sport dove parla tra le altre cose anche della sua Inter: "Ero molto carico per questo inizio di stagione, abbiamo perso due partite di fila ma la stagione è ancora lunghissima. Come nel surf: se vado male nella prima tappa del circuito, dicono che Leonardo non è carico. Poi cambia tutto e si ribaltano i giudizi. Andrà così. Nello sport tutto può succedere, lo sportivo attraversa dei periodi e si può trovare il ritmo andando avanti con la stagione".