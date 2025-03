Il River Plate, avversario dell'Inter nella fase a gironi del Mondiale per Club, ha ufficializzato l'acquisto di Kevin Castaño, centrocampista colombiano prelevato dal Krasnodar per una cifra di 12,6 milioni di euro. Quello dell'attaccante classe 2000 fa specie perché è per i Millonarios il secondo acquisto più costoso della storia del club di Buenos Aires.

L'acquisto del colombiano è secondo solo a quello di Lucas Pratto, attaccante argentino classe '88 passato anche dal Genoa e acquistato dai porteños dal San Paolo nel gennaio 2018 per 12,8 milioni di euro, oggi all'Olimpia, squadra di Asunción, e passato anche per il Feyenoord. Per tornare a Kevin Castaño, che ha già vestito 16 volte la maglia della nazionale colombiana, è stato convocato per le prossime sfide di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026 e si aggregherà alla squadra di Gallardo, con cui ha firmato un contratto fino al 31 dicembre 2028, soltanto dopo la sosta internazionale.