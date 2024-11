Autore del gol decisivo nel derby contro la Cremonese nell'ultimo turno di Serie B, il capitano del Mantova Salvatore Burrai si è raccontato alla Gazzetta dello Sport, parlando non solo del momento della squadra di Davide Possanzini ma ricordando anche quando, con la maglia del Pordenone, arrivò a spaventare l'Inter in Coppa Italia costringendo i nerazzurri alla lotteria dei rigori, dove fece anche lui la sua parta con un gol: "Ricordo che fu una settimana pazzesca. A partire da una vittoria a Cagliari. Da lì cominciarono dei giorni di pura passione perché andare a San Siro a sfidare Icardi, Cancelo, Skriniar e Brozovic non capitava tutti i giorni. Sfiorammo un’impresa storica: nei 90’ colpimmo un palo e sfiorammo il gol in più di un’occasione. Poi ai rigori arrivammo fino al quinto. Detto ciò, serata comunque indimenticabile".