Intervenuto su Radio Marte, l'ex giocatore azzurro Roberto 'Pampa' Sosa carica la squadra di Antonio Conte in vista della sfida contro l'Inter di Simone Inzaghi: "Se firmo per un pareggio? Se me lo domandate sabato alle 20:00, posso anche rispondere di sì, ma prima di iniziare la partita dico che bisogna giocarsela fino in fondo. Al 90' sarà diverso. Bisogna giocarsela perché può venir fuori di tutto, a mio avviso, da questa sfida. Ma prima di iniziare la partita il Napoli deve pensare di poterla vincere e fare di tutto per portare a casa i 3 punti. Poi dipende da cosa accadrà in campo. Io dico che il Napoli e l'Inter se la possono giocare".

Su Lukaku:

"Il Napoli è indietro al livello di attacco rispetto ad Inter e Atalanta perché ha privilegiato una strategia diversa: Lukaku è funzionale al gioco di Conte ma mi aspettavo che fosse un po' più dinamico, senza aspettare continuamente che la palla gli arrivi sui piedi per fare da sponda ma provando ad andare a prendersela anche sul laterale. Mi aspettavo di più dal calciatore belga al livello di mobilità".

Poi sui nerazzurri aggiunge:

"Anche l'Inter non sta vivendo un momento brillantissimo ma è una squadra che vuole che vai a pressarla alta per poter aggredire gli spazi. Io in questa gara proverei a mantenermi nella mia trequarti lasciando la palla in mano interista a manovrarla nella loro metà campo. Con la difesa a quattro Raspadori verrebbe sacrificato e verrebbe scelto Spinazzola alto a sinistra. Il calcio è fatto di momenti, penso che l'Anguissa visto nelle ultime 2 gare non era al livello di quello visto in precedenza, Billing può fare bene. I moduli scelti dagli allenatori sono spesso la risultante di alcuni momenti che vivono le squadre, la difesa quattro è perfetta per i difensori del Napoli e per le loro caratteristiche".