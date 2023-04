Cinico e concreto il Monza nel primo tempo: il sinistro chirurgico dell'ex Patrick Ciurria porta avanti i biancorossi dopo che i liguri non erano riusciti a capitalizzare le numerose occasioni create. Espugnato il Picco e battuto uno Spezia adesso in piena lotta per non retrocedere. Nel finale la squadra di Palladino chiude la pratica con Carlos Augusto. Terzo successo filato per i brianzoli.