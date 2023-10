Il Monza liquida la pratica Salernitana già in avvio di lunch match: sblocca Colpani (quarto gol, sempre più leader dei biancorossi), lesto a incunearsi in area per depositare nel sacco il diagonale destro che trafigge Ochoa. Il raddoppio rimarrà nella storia della Serie A perché lo firma Vignato, che diventa così il primo giocatore classe 2004 a mettere il suo nome nel libro dei marcatori del campionato.

Sigilla l'archivio Pessina dal dischetto, probabilmente nel miglior momento dei granata, più volte fermati dai grandi interventi di Di Gregorio (riflesso impressionante sul tiro all'incrocio di Candreva, ndr). Paulo Sousa è sempre più in bilico e adesso rischia davvero l'esonero.