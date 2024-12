Il Real Madrid punta con decisione alla conquista del Mondiale per Club FIFA, anche per una logica prettamente finanziaria. Il club spagnolo, infatti, è quello che potrebbe incassare la cifra più alta tra le 32 partecipanti e solo per disputare la prima fase: secondo il quotidiano AS, infatti, la squadra di Florentino Perez riceverà una cifra fissa di 30 milioni, che potrebbe salire fino a 35 in caso di tre vittorie nella fase a gironi.

Gli incentivi finanziari crescono man mano che il torneo va avanti e, nel caso del Real, toccherebbero quota 100 milioni di euro se i Blancos vincessero il torneo, una cifra molto alta se si considera che si tratta di un solo mese di competizione. Nel dettaglio, il Real incasserà 60 milioni se raggiungeranno le semifinali e 80 se le supereranno. A questa cifra si dovrebbero aggiungere altri 20 milioni in caso di vittoria del titolo.