Presente anche Abdulrahman Justaniah, all'evento "Italia-Arabia Saudita nel processo di globalizzazione del calcio", organizzato dal Social Football Summit, il Deputy Minister per la Pianificazione Strategica e gli Investimenti del Ministero dello Sport saudita ha detto: "L’Arabia Saudita ha consolidato la sua posizione a livello globale nello sport, così come in molti altri settori. Vincere l’assegnazione della Coppa del Mondo 2034 sottolinea il grande passo che la Arabia Saudita ha compiuto nel settore sportivo, in particolare nel calcio. Lo sport è una parte fondamentale della nostra visione per il 2030, poiché contribuisce a migliorare la qualità della vita, l’economia e la diplomazia".