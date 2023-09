Continua la sua corsa con le vittorie il Milan di Pioli che vince all'Olimpico di Roma 2-1 battendo i giallorossi di Mourinho. Dopo il gol iniziale firmato da Giroud dal dischetto, è arrivato il raddoppio di Leao. Poi l'espulsione di Tomori per doppia ammonizione (doppio fallo su Belotti) ha riacceso l'entusiasmo dei romanisti, che fino a quel momento erano rimasti in balìa della truppa di Pioli, dominante sul piano fisico e delle idee. Nel finale la riapre Spinazzola al 93', ma è troppo tardi. Milan in testa alla classifica a quota nove punti, nonostante qualche sofferenza finale.